Capello e la dura critica a Spalletti: “Ha commesso degli errori. Ora siamo l’Italietta…”

ROMA - “Spalletti è un allenatore e non un ct. Non c'era tempo per fare quello che avrebbe voluto”. Fabio Capello torna a parlare della Nazionale italiana dopo il brutto Europeo. AI microfoni di Deejay Football Club ha continuato: “Luciano ha commesso degli errori. Non si può affrontare la Spagna contro due difensori che non sanno difendere contro due attaccanti bravi nell'uno contro uno. Ma la cosa più triste è stata vedere i giocatori senza cuore e anima, questo mi ha fatto male”.