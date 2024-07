Gravina: "Euro 2024, una ferita ancora aperta. Spagna? Il mio modello è un altro"

All'indomani della finale di Euro 2024 , che ha visto trionfare la Spagna di De La Fuente, torna a parlare il presidente della FIGC Gabriele Gravina , messo nuovamente in discussione dopo l'eliminazione dell'Italia di Spalletti agli ottavi dell'Europeo tedesco. Chiuso questo capitolo, è tempo di pensare alla prossima Nations League e alle qualificazioni che mettono in palio il pass per i Mondiali del 2026.

Gravina: "Euro 2024? Una ferita ancora aperta"

Archiviata la deludente campagna europea, i vertici del calcio italiano sono chiamati ad affrontare un delicato momento di riflessione. Non c'è tempo per guardarsi indietro, con una Nations League alle porte e le qualificazioni ai prossimi Mondiali all'orizzonte: "Ancora oggi le ferite dell'Europeo sono aperte - ha sottolineato Gravina, tornando su Euro 2024 -. Ieri non è stata una bellissima serata, sia nel rivedere Berlino sia nel vedere riconsegnare una coppa conquistata tre anni fa - ha ammesso il numero uno della FIGC -. La Spagna? Hanno talenti incredibili, sono un modello di riferimento, anche se il mio modello ideale è quello tedesco. Ma in Spagna sotto il profilo tecnico e della valorizzazione dei giovani sono straordinari. Deve far riflettere anche come l'Italia sia al terzultimo posto per valorizzazione giovani, dietro solo Grecia e Turchia".

Il futuro è già qui, come confermato dallo stesso Gravina: "Domani inizia un nuovo percorso, ci sarà un primo incontro tecnico del club Italia. Declineremo alcuni ruoli di questo organo consuntivo. Troveremo le migliori soluzioni possibili per rafforzare l'aspetto tecnico della nostra nazionale. Il confronto e la stretta connessione tra grandi esperti e il nostro club Italia sarà un valore aggiunto straordinario. Così come il nuovo ruolo di Buffon e non mancheremo di confrontarci con Spalletti".