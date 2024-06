Ronaldo, doppietta e gol incredibile in Portogallo-Irlanda verso Euro 2024

Ronaldo scatenato

Roberto Martinez ha puntato sul suo capitano che, in barba ai sui 39 anni, ha dimostrato che la classe non invecchia realizzando due gol. Spettacolare in particolare il suo primo sigillo. Ronaldo ha addomesticato un pallone, se lo è portato sul sinistro con un doppio passo e ha pennellato un tiro perfetto all'incrocio mandando in visibilio i tifosi presenti. Altro che convocazione per onor di firma. Ronaldo ha dimostrato che fa ancora la differenza nonostante la mancata vittoria del titolo arabo con l'Al Nassr.

Ronaldo: "Il talento non basta"

A fine gara Ronaldo ha commentato: "Quelli realizzati con la Nazionale tutti i gol sono speciali. L'obiettivo principale era fare bella figura contro una squadra difficile, che difende abbastanza bene, con giocatori molto forti. La squadra ha dimostrato un'ottima intesa, dobbiamo fare i complimenti ai giocatori che hanno giocato e a quelli che sono entrati. Tutti hanno dato una buona risposta, questo è quello che ci serve. Siamo uniti. La mia prestazione? Mi preparo sempre al meglio, sono un professionista al cento per cento. Abbiamo giocato molto bene e dobbiamo sfruttare questa generazione di talento per fare qualcosa di bello all'Europeo. Ma lo ripeto ancora: il talento non basta".