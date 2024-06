Unai Simon: "Si fa sempre molta fatica contro l'Italia"

Unai Simon: "Giocheremo per vincere senza pensare ad altro"

"Si fa sempre molta fatica contro l’Italia", ha detto in conferenza stampa Unai Simon, estremo difensore della Spagna che ha già parato un calcio di rigore a Petkovic, contro la Croazia all'esordio. Gli ultimi precedenti tra Azzurri e Furie Rosse, del resto, parlano chiaro: "I risultati, da una parte o dall’altra, sono sempre di misura. Il nostro obiettivo è sconfiggerli, mentre per i tifosi sarà comunque un match da godersi. Non dobbiamo pensare che un pareggio con l’Italia sia sufficiente per arrivare agli ottavi. Giocheremo per vincere senza pensare ad altro. Cercheremo una soluzione per batterli, ma ovviamente non la svelo ora. Ha tanti grandi giocatori l'Italia, Jorginho per esempio ha grande esperienza e sarà di sicuro molto difficile affrontarli". A disposizione di De La Fuente, ci sono tanti elementi interessanti: "Nico Williams e Lamine Yamal, ma non solo - sottolinea Simon -. Abbiamo anche Ferran Torres, Dani Olmo e Ayoze Perez. Abbiamo esterni che mettono spesso in difficoltà i nostri avversari, per tutto ciò che producono: dobbiamo sfruttarli al meglio".