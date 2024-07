Yamal e Williams giocano a sasso, carta e forbici dopo Spagna-Georgia: il motivo

Nico Williams e Lamine Yamal stanno stupendo a Euro 2024 per la loro qualità, ma soprattutto per la loro giovane età. L'esterno dell'Athletic Bilbao ha segnato anche negli ottavi contro la Georgia mentre il classe 2007 del Barcellona ha fornito un assist a Fabian Ruiz.

Williams e Yamal giocano a sasso, carta e forbici dopo Spagna-Georgia: ecco perché

I due sono protagonisti in campo, ma anche amici fuori dal terreno di gioco. A dimostrarlo un bel siparietto proprio al termine di Spagna-Georgia: i due giocatori hanno attirato l'attenzione giocando a "sasso, carta e forbici" per decidere chi avrebbe bevuto per primo dall'unica bottiglia d'acqua disponibile.