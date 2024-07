Incredibile Morata, uno steward gli scivola addosso e gli fa male al ginocchio!

Morata e la scivolata dello steward: l'incredibile incidente dopo Spagna-Francia

Morata stava facendo cenno agli addetti alla sicurezza di andarci piano con l'invasore quando è stato colpito. Lo steward, che si è reso immediatamente conto di aver fatto male al capitano della Spagna, si è alzato immediatamente per sincerarsi delle sue condizioni.

"Morata potrebbe saltare la finale di Euro 2024!"

Dalla Spagna arrivano le prime notizie in merito alle condizioni di Morata: non sono per nulla rassicuranti. Secondo Marca, Morata potrebbe addirittura saltare la finale di Euro 2024. Il colpo fortuito, quindi, potrebbe trasformarsi in un vero e proprio dramma sportivo. Subito dopo il colpo, infatti, l'attaccante ha cominciato a zoppicare e a lamentarsi per il dolore. Dopo qualche minuto, però, la situazione sembrava rientrata con l'andatura dell'attaccante più o meno normale. Dopo un primo controllo negli spogliatoi da parte dei medici spagnoli, però, non si escludono lesioni piuttosto gravi. La Spagna resta con il fiato sospeso.