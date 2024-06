Vincenzo Montella , ct della Turchia , ha presentato in conferenza stampa l'amichevole con l'Italia di Luciano Spalletti , in programma domani alle ore 21 allo "Stadio Renato Dall'Ara" di Bologna . Manca sempre meno al via di Euro 2024 , torneo a cui parteciperà anche la nazionale allenata dall'ex tecnico di Roma e Fiorentina. Presente, dinanzi a microfoni e telecamere, anche Hakan Calhanoglu .

Montella prima di Italia-Turchia: "Partita speciale per me"

Montella, alla vigilia di Italia-Turchia, ha esordito così in conferenza stampa: "È sicuramente una partita speciale per me, contro i campioni d'Europa in carica. Per noi è un test importantissimo, ma la preparazione al torneo passa da qui. Ho scelto test difficili perché credo sia importante abituarsi alle difficoltà dell'Europeo. Sarà una partita intensa, tattica. Durante il match mi aspetto che la direzione tattica dell'avversario potrebbe cambiare e mi aspetto che la squadra sia in grado di adattarsi. Dobbiamo provare di trovare la nostra compattezza e il nostro spirito nazionalistico che abbiamo avuto nella mia prima parte di percorso".

Sulla condizione dei suoi calciatori, Montella ha aggiunto: "Non tutti i giocatori sono arrivati nella medesima forma e non tutti hanno giocato lo stesso numero di partite. In particolare, tranne Chalanoglu che ha giocato praticamente tutte le partite nel Club, i nostri giocatori che hanno giocato all'estero non contano lo stesso minutaggio. A parte questo, ho trovato tutti molto motivati e con grandi ambizioni. Purtroppo dovrò togliere spezzare il sogno di qualcuno e questo mi dispiace umanamente, ma è un mio dovere".

Montella: "Yildiz? È un giocatore offensivo"

Ai microfoni di Sky Sport, Vincenzo Montella ha avuto modo di parlare anche di uno dei protagonisti del prossimo Europeo, Kenan Yildiz. Il talento della Juventus, classe 2005, ha realmente impressionato nell'ultimo campionato di Serie A, guadagnandosi uno spazio importante alla corte di Massimiliano Allegri: "Kenan è un giocatore offensivo, lo sapete - ha ribadito il ct della selezione turca, parlando del ruolo del ragazzo -. Speriamo faccia divertire anche noi".