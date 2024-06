Calciomercato Roma, priorità alle cessioni: Galatasaray su Celik

Il Galatasaray si è rifatto sotto per Zeki Celik, e adesso la Roma spera. Perché per rinnovare la fascia destra servono anche le uscite di quei giocatori che sono in rosa e che non hanno soddisfatto le aspettative oppure non sono ritenuti adatti al nuovo progetto. Fuori Celik, fuori Karsdorp, no al ritorno di Kristensen che ha fatto le valige dopo il prestito ed è tornato al Leeds. E allora se il terzino ex Lilla è richiesto dal Galatasaray per le casse giallorosse e le idee di Ghisolfi non può che essere una buona notizia. L’indiscrezione è arrivata dei media turchi che hanno spinto forte sulla volontà del club neo vincitore del campionato di rinforzare la corsia destra con il ventisettenne convocato da Montella (ma ora alle prese con qualche piccolo fastidio muscolare) per i prossimi Europei. E non è una novità visto il forte interesse del Galatasaray per lui già nel mercato di gennaio: il club aveva venduto negli ultimi giorni di mercato Sacha Boey al Bayern Monaco ma i tempi tecnici non hanno permesso di approfondire la trattativa con la Roma per Celik. Un nuovo affondo in questa sessione estiva allora non può sorprendere. Ghisolfi aspetta un contatto ufficiale con il Galatasaray: la richiesta è di circa sette milioni, il 15% della rivendita andrà nelle casse del Lilla secondo gli accordi presi nella cessione di due stagioni fa.