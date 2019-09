Zaniolo, gol con la Roma e bacio alla sua Sara

ROMA - Un'altra grande prestazione di Nicolò Zaniolo con la maglia della Roma, coronata dal suo settimo gol in giallorosso. Giocate, assist, e reti che lo hanno reso in un anno uno degli idoli della tifoseria giallorossa. La Curva Sud e l'Olimpico al momento della rete siglata gli hanno riservato un'ovazione, Nicolò invece dopo il tre a zero ha voluto mandare un messaggio alla sua fidanzata Sara: bacio al tatuaggio (cuore e nome dell'amata) che ha sul braccio destro.

Dzeko nella storia: 90 gol con la Roma. Applausi per Pastore