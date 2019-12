Rennes-Lazio 2-0, il tabellino

RENNES (FRANCIA) - Niente da fare per la Lazio, eliminata dall'Europa League dopo la sconfitta in casa del Rennes. E' stata la doppietta di Gnagnon (31'pt e 42'st) a fissare il risultato sul 2-0. A Inzaghi non sarebbe bastata neanche la vittoria, visto il contemporaneo ko del Celtic a Cluj.

RENNES-LAZIO 2-0: NUMERI E STATISTICHE

RENNES (4-4-2): Salin; Boey, Gnagnon, Nyamsi, Doumbia; Da Cunha (32'st Del Castillo), Grenier, Siliki (29'st Camavinga), Tait; Gboho, Siebatcheu (25'st Niang). A disposizione: Guitane, Mendy, Morel. Allenatore: Stephan.

LAZIO (3-5-2): Proto; Bastos, Vavro (29'st), Acerbi; Lazzari, Parolo, Cataldi, Alberto (14'st Berisha), Jony; Immobile (24'st Adekanye), Caicedo. A disposizione: Correa, Guerrieri, Luiz Felipe, Lulic. Allenatore: Inzaghi.

ARBITRO: Jovanovic (Ser)

MARCATORI: 31'pt e 42'st Gnagnon (R)

NOTE: Ammoniti Nyamsi, Salin (R); Alberto (L). Recupero 1'pt - 5'st.