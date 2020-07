Roma, Gudelj del Siviglia positivo al Coronavirus

SIVIGLIA (SPAGNA) - Rilevato un nuovo caso di Coronavirus nel Siviglia che ha diramato il seguente comunicato sul sito ufficiale: “Il Siviglia annuncia che a seguito dei test PCR eseguiti domenica scorsa a giocatori, allenatori e personale, i cui risultati erano noti a mezzogiorno di lunedì 27 luglio, un membro della prima squadra si è rivelato positivo a Covid-19. La persona colpita è asintomatica, in buona salute ed è isolata a casa”. E' stato lo stesso giocatore, il centrocampista Nemanja Gudelj, a comunicare la sua positività con un messaggio pubblicato sui social.

Il club ha aggiunto: “Il Siviglia FC ha immediatamente informato tutte le autorità sportive e sanitarie competenti di questa circostanza, isolato la persona infetta, sospeso temporaneamente l’allenamento della squadra come misura preventiva e svolto attività di disinfezione presso le strutture, seguendo rigorosamente i protocolli stabiliti per queste situazioni. Poiché il positivo era noto, il club ha già effettuato due nuovi controlli PCR individuali sul resto dello staff. Nel primo, tutti i test effettuati sono stati negativi. I risultati del secondo test saranno rilasciati questo giovedì mattina”. La situazione in Spagna è molto delicata e coinvolge indirettamente anche la Roma che è impegnata proprio con il Siviglia in Europa League.

Il calendario di Europa League