Moviola Manchester United-Roma: rigore generoso su Cavani

Del Cerro Grande è lo stesso arbitro del debutto europeo stagionale della Roma . Quella dello spagnolo con il secondo assistente - Alonso Fernandez, in perfetta visuale - è solo una verifica di un chiaro episodio da rigore , prima del pareggio romanista: Karsdorp crossa dal fondo e il contrasto in scivolata di Pogba avviene con le braccia molto larghe. Inevitabile che l'arbitro indichi il dischetto, dopo l'impatto del francese col pallone.

Il rigore concesso a Cavani

Anche il rigore concesso allo United passa attraverso un supplemento d'immagini, stavolta con il Var: Smalling tocca casualmente Cavani sul traversone basso di Rashford, ma il contatto avviene quando il pallone è palesemente non più nella disponibilità di Cavani. Tutto regolare sul secondo gol della Roma: Pellegrini è esattamente in linea con la difesa del Manchester sull'invito di Mkhitaryan. I cinque minuti di recupero come appendice del primo tempo sono corretti, per i tre infortuni.