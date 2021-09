Diretta Galatasaray-Lazio ore 18.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

ISTANBUL - Scrollarsi di dosso la delusione post Milan e partire alla grande in Europa League. Inizia dalla Turchia la missione europea della Lazio di Maurizio Sarri. Girone tosto, servono subito punti con il Galatasaray di Fatih Terim. Nell’altra partita del gruppo E si scontrano Lokomotiv Mosca e Marsiglia. Il tecnico biancoceleste vuole fare bene in una competizione che lo ha visto vittorioso nel 2019 con il Chelsea. Vinte 19 partite su 25, solo Simeone ha una percentuale di vittorie migliore. La tradizione va rispettata. “Dobbiamo dare una risposta a noi stessi, faremmo contenti anche i tifosi. Abbiamo giocato due buone gare e una no. Per me era prevedibile, chi non se lo aspettava non si è ancora reso conto di ciò che stiamo facendo. La fase di rigetto era possibile, devo lavorare perché sia più breve possibile”, le parole dell’allenatore in conferenza stampa.