Lazio, Escalante: "Seguiamo Sarri. Facciamo il meglio"

ISTANBUL - Lazio carica e pronta per il Galatasaray. Si apre in Turchia il cammino europeo della Lazio. Un girone di Europa League duro, ma i biancocelesti vogliono iniziare bene. E ai microfoni di Lazio Style Channel, Gonzalo Escalante ha parlato della partita e non solo: "Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo. Abbiamo perso una partita, ora abbiamo un'altra guerra e vogliamo vincerla. Sappiamo che qua non sarà facile con tutta la gente, ci aspettiamo di fare il meglio. Ruolo? Non cambia tanto quello che ci chiede Sarri, più o meno tutti chiedono lo stesso, di giocare facile e veloce".