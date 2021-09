Under non basta al Marsiglia. Ko l'Anversa di Nainggolan

Nella prima giornata della fase a gironi di Europa League il Marsiglia, inserito nel girone della Lazio, pareggia con la Lokomotiv Mosca. Apre il match Under dal dischetto ma nel finale i russi, in inferiorità numerica, trovano il pari con Kerk. Spettacolare il match tra Betis Siviglia e Celtic. I padroni di casa vanno sotto 2-0 ma trovano una grande rimonta imponendosi 4-3. Il Leverkusen di Schick batte 2-1 il Ferencvaros mentre il West Ham supera in trasferta la Dinamo Zagabria. Vincono anche la Stella Rossa di Stankovic, 2-1, contro il Braga e il Lione di Paquetà ed Emerson Palmieri. Ko l'Anversa di Nainggolan contro l'Olympiakos.

Le classifiche dei gironi di Europa League

Under segna ma il Marsiglia pareggia, vince il Lione di Emerson Palmieri

Il match tra Lokomotiv Mosca e Marsiglia cambia volto al 58'. Tiknizyan atterra in area di rigore Under e subisce il secondo giallo lasciando i suoi in inferiorità numerica. Dal dischetto è proprio l'ex Roma a portare in vantaggio i francesi. La squadra russa, però, non si arrende e trova il pari all'89' con un bel tiro a giro di Kerk. Il Leverkusen si impone 2-1 contro il Ferencvaros. Gli ospiti si portano in vantaggio a sorpresa all'8' con un tiro a porta sguarnita di Mmaee su suggerimento di Nguen. Al 37' è Palacios a trovare il pareggio per i tedeschi con una conclusione di prima intenzione dal centro dell'area di rigore. Al 69' si concretizza la rimonta del Leverkusen grazie alla rete messa a segno al 69' da Wirtz. La Stella Rossa vince 2-1 contro il Braga. L'undici di Stankovic sblocca il match al 75' con un colpo di testa di Rodic sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il Braga, però, pareggia immediatamente grazie a un tiro dalla distanza di Galeno. Nel finale è Katai, dal dischetto, a siglare il definitivo 2-1. Il Lione supera 2-0 i Rangers di Gerrard. L'undici di Bosz passa in vantaggio al 23' con una bellissima conclusione dalla distanza di Toko Ekambi. Il raddoppio dei francesi arriva in seguito ad un'azione rocambolesca. Il tiro da due passi dell'ex Milan Paquetà viene parato da McGregor, sulla ribattuta si avventa Slimani, ne nasce una flipper sulla linea di porta e alla fine è Tavernier a bucare la propria porta.

Lokomotiv Mosca-Marsiglia, tabellino e statistiche

Leverkusen-Ferencvaros, tabellino e statistiche

Lammers regala il pari all'Eintracht, ok il West Ham

Il Betis Siviglia supera in rimonta, 4-3, il Celtic. Nel primo tempo accade di tutto. Gli scozzesi passano al 15' con un tocco di petto di Ajeti. Al 25' Claudio Bravo stende in area di rigore l'autore del gol dell'1-0 e dal dischetto è Juranovic a firmare il raddoppio. Tra il 32' e il 35', però, si concretizza la rimonta del Betis con Juan Miranda e Juanmi. Al 51' il Betis trova la rete del sorpasso con Iglesias e due minuti dopo ancora Juanmi, con un diagonale che bacia il palo, fissa il risultato sul 4-2. Nel finale Ralston, di testa, sigla il definitivo 4-3. Il West Ham batte senza troppi patemi d'animo la Dinamo Zagabria. A sbloccare il match è Antonio, abile a sfruttare una disattenzione della linea difensiva dei croati. Al 50' gli Hammers raddoppiano grazie a una fantastica azione personale di Rice che si fa metà campo palla al piede prima di superare Livakovic. Termina in parità il match tra Fenerbahce ed Eintracht. I turchi passano in vantaggio al 10' con un tocco a porta sguarnita di Mesut Ozil. In chiusura di primo tempo l'Eintracht fa 1-1 con l'ex Atalanta Lammers. Al 93' Pelkas si fa ipnotizzare da Trapp dal dischetto e il gol sulla ribattuta di Berisha viene annullato dal VAR per la partenza in anticipo dell'ex Salisburgo. Il Genk supera il Rapid Vienna nel finale con un tocco sottoporta di Onuachu.

Betis-Celtic, tabellino e statistiche

D. Zagabria-West Ham, tabellino e statistiche

Gotze protagonista con il PSV, perde l'Anversa di Nainggolan

Il PSV viene trascinato da un super Mario Gotze ma ottiene solo un pari nel match contro la Real Sociedad. Gli olandesi la sbloccano al 31' proprio con l'ex Bayern. Tra il 34' e il 39', però, gli ospiti la ribaltano con Januzaj e Isak. In apertura di secondo tempo ancora grande giocata di Gotze che mette davanti alla porta Gakpo. L'attaccante olandese supera Remiro realizzando la rete del 2-2. Pari, 1-1, tra Midtjylland e Ludogorets. Passano in vantaggio in avvio i padroni di casa con un colpo di testa di Isaksen. Gli ospiti pareggiano al 32' grazie a un tocco ravvicinato dell'ex Cagliari Despodov. L'Olympiakos sconfigge 2-1 l'Anversa. I padroni di casa passano al 53' con un colpo di testa di El Arabi. Al 67' esce Nainggolan ma la squadra belga trova il pari al 75' con un colpo di testa di Samatta. All'87' Reabciuk sigla il definitivo 2-1 con un bellissimo tiro che si infila all'incrocio dei pali. Il Monaco vince di misura contro lo Sturm grazie a un'incornata di Diatta al 66' su assist di Golovin. Si conclude a reti biance, infine, l'incontro tra Brondby e Sparta Praga.

PSV-R. Sociedad, tabellino e statistiche

Olympiakos-Anversa, tabellino e statistiche