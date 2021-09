Europa League: Pawson arbitra Lazio-Lokomotiv, Napoli-Spartak a Kruzliak

Il Napoli vola in campionato e fa sei su sei. Gli azzurri, dopo il successo interno per 2-0 contro il Cagliari, giovedì alle 18.45 ospitano lo Spartak Mosca nel secondo turno della fase a gironi di Europa League. Osimhen ha salvato Spalletti all'esordio, raggiungendo con una doppietta nel finale il Leicester che era passato in vantaggio di due gol. A dirigere la gara del Maradona sarà lo slovacco Ivan Kruzliak. È invece inglese il fischietto di Lazio-Lokomotiv Mosca, match in programma sempre giovedì ma alle 21. Per la sfida dell'Olimpico è stato infatti designato Craig Pawson.