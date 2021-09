Lazio, Basic: "Grande notte per me. Sarri sta facendo un grande lavoro"

ROMA - Un debutto da titolare da sogno, per Toma Basic. Segna e porta in vantaggio la Lazio contro la Lokomotiv Mosca. Una grande prova per tutto il match e ora non vede l'ora di giocare ancora. Ai microfoni di Sky Sport, l'ex Bordeaux ha commentato felice: "Sono qui da un mese e ci sono tanti giocatori di qualità. Devo lavorare tanto per giocare il più possibile, Sarri sta facendo un grande lavoro. Ora cresciamo partita dopo partita, il momento è perfetto. Ci sono Milinkovic, Luis Alberto e tanti giocatori di qualità. Da regista in un centrocampo a tre non ho giocato molto, ma vediamo cosa farà l’allenatore. Mi metto a disposizione. Giochiamo da squadra e vinciamo con il gruppo”.