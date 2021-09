Lazio, Felipe Anderson al top: "Con Sarri faccio il salto di qualità"

ROMA - Gira Felipe Anderson e la Lazio vince. Il brasiliano, alla sua seconda esperienza in biancoceleste, si è ritrovato alla grande e sta migliorando ancora. Grande prestazione contro la Lokomotiv Mosca, e Pipe, a Sky Sport, ha detto la sua sul match e non solo: "Sono tornato con il pieno di motivazioni. Sono stato accolto alla grande e ho lavorato tanto in estate per essere così in forma. Siamo all’inizio di questo progetto, dobbiamo ancora migliorare qualcosa. I complimenti di Sarri? Posso migliorare ogni giorno. Ognuno ha il suo tempo, ma sono cresciuto e mi sento bene per fare il salto di qualità. Ecco il momento. Con il lavoro, con la squadra, le cose arrivano. Arriverà il salto di qualità e aiuterà la squadra. Sarri ci dà motivazioni, mi voleva in squadra e dovevo dare il meglio. Mi dice che devo migliorare in tanti aspetti e se lo ascolto, con il tempo, faremo grandi cose insieme”.