Lazio, Luis Alberto: "Vittoria importante. La nazionale? Chiuso per me"

ROMA - "Sapevamo che oggi era importante vincere per proseguire il nostro cammino in Europa League. La squadra ha disputato un'ottima prestazione, il risultato poteva essere più largo, ma l'importante è aver ottenuto il successo". Sorride Luis Alberto dopo l'ottima prova contro la Lokomotiv Mosca all'Olimpico. Il Mago, ai microfoni di Lazio Style Channel, ha continuato: "La gara con il Bologna sarà importante anche perché ci saranno degli scontri diretti tra chi è davanti a noi in classifica. Sarà fondamentale fare bene prima della sosta. Il calcio è della gente e quando si gioca con i tifosi è un'altra cosa rispetto agli stadi vuoti. Avere al nostro i sostenitori è molto importante. Siamo secondi nel girone, è fondamentale per noi. Ora affronteremo il Marsiglia, sarà difficile perché è la squadra più forte del gruppo. Dobbiamo continuare così: ora pensiamo al Bologna e poi riposeremo. La squadra sta migliorando tanto. Giorno dopo giorno la squadra cresce, il derby ci è servito per essere più sereni ed oggi lo abbiamo dimostrato in campo. Nazionale? Non mi ha mai chiamato e non credo lo farà. Penso sia un capitolo chiuso".