Lazio-Marsiglia, il programma dei biancocelesti e le possibili scelte

ROMA - Alta concentrazione per l’Europa League, Maurizio Sarri vuole vedere altri progressi dopo la bella vittoria contro l’Inter di sabato scorso. Non ha ancora deciso la formazione, lo farà solo nel pomeriggio. Alle 16.30 è fissata la rifinitura prima della sfida contro il Marsiglia all’Olimpico (giovedì ore 18.45). Alle 15 la consueta conferenza stampa del tecnico accompagnato da un giocatore. I francesi invece, svolgono la rifinitura a Marsiglia, nel proprio centro sportivo, il Training Center Robert Louis-Dreyfus. Poi il volo per Roma e alle 19, allo stadio Olimpico, la conferenza stampa del tecnico Jorge Sampaoli e di un suo giocatore.

Le scelte possibili di Sarri

Luis Alberto ha risposto presente dopo un giorno di stop. La Lazio, contro il Marsiglia, potrà contare sul Mago. Che conta di partire titolare domani era all’Olimpico contro i francesi. In attesa della rifinitura (ore 16.30), Sarri pensa alla formazione da schierare. Turnover no, solo cambi mirati. In difesa sicuri del posto Luiz Felipe e Acerbi, entrambi squalificati in campionato e schierabili in coppa. Dietro qualche ballottaggio: Marusic-Lazzari e Radu-Hysaj. In porta toccherà a Strakosha, portiere fin qui da Europa League.

Le altre incognite

Dubbi anche a centrocampo, dove l'unico che appare certo di un posto è Cataldi in cabina di regia. Ai suoi lati probabile che si giochino una maglia Luis Alberto e Milinkovic (spagnolo favorito), e l'altra Basic (in vantaggio) e Akpa Akpro. Situazione attacco: Zaccagni è rientrato, ma sulle corsie esterne possibili i soliti impieghi di Pedro e Felipe Anderson. Immobile in mezzo, anche se potrebbe esserci una nuova occasione per Muriqi.