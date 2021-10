Lazio-Marsiglia, Sampaoli: "Coi biancocelesti saranno due finali"

MARSIGLIA (Francia) - "Abbiamo due finali da giocare contro la Lazio: sono scontri diretti, abbiamo grande motivazione. Il nostro obiettivo è qualificarci da primi del girone, nonostante la situazione non sia delle migliori". Alla vigilia del match di Europa League fra Lazio e Marsiglia , in programma giovedì alle 18.45 allo Stadio Olimpico, l'allenatore dei francesi Jorge Sampaoli non si nasconde: il doppio scontro coi biancocelesti sarà decisivo: "Entrambe le squadre giocano in modo offensiva, la chiave sarà chi riuscirà ad avere in mano il pallino del gioco".

Sampaoli: "Partita di livello", e Milik aggiunge: "Vogliamo fare punti"

"Dovremo attaccare bene, ma essere anche attenti: la Lazio e' forte e segna molto, quindi sara' importante concedere poco e non fare errori. Siamo qui per vincere e qualificarci, sarà una partita di alto livello", conclude Sampaoli. Nell'OM una vecchia conoscenza del calcio italiano, l'ex Napoli Arkadiusz Milik: "Ogni attaccante sente la responsabilità: dobbiamo segnare gol e fare la differenza, on sempre ci riusciamo. In Europa League abbiamo perso qualche punto anche per sfortuna, domani vogliamo fare punti e vincere. Se battiamo la Lazio, riusciamo a salire in classifica: è quello che conta di piu'". Il polacco poi aggiunge: "Sono stato 5 anni a Napoli, conosco bene il campionato. La Lazio è una squadra forte, che ha tanta qualita'. Dobbiamo essere pronti per affrontare una partita difficile".