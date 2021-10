Lazio, i convocati di Sarri per il Marsiglia

ROMA - Maurizio Sarri ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida di questa sera, alle ore 18.45 all’Olimpico di Roma, contro l’Olympique Marsiglia. Non c’è il baby Luka Romero. Si rivedono Luiz Felipe e Francesco Acerbi, entrambi squalificati in campionato, ma presenti in Europa League.