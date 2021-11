Lazio, con il Marsiglia vietato sbagliare: le idee di Sarri

ROMA - Giorno libero in casa Lazio, la ripresa è prevista per martedì, giorno di antivigilia di Marsiglia. Giovedì match delicato contro i francesi al Velodrome. Senza tifosi biancocelesti al seguito servono punti per proseguire il cammino europeo. Primi dubbi per Sarri. A centrocampo potrebbe rilanciare Leiva al posto di Cataldi e Basic con Luis Alberto in panchina.