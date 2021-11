Lazio, ora il Marsiglia: Immobile non si allena

FORMELLO - Un allenamento vero e proprio per preparare al meglio la delicata sfida contro il Marsiglia di Europa League. La Lazio riattacca la spina dopo il giorno di riposo. A casa rimane Ciro Immobile, fermato da qualche sintomo influenzale. Situazione che viene monitorata, al momento si parla solo di uno stop precauzionale. In infermeria c’è solo Zaccagni, che tornerà dopo la sosta. Mercoledì la rifinitura e poi la partenza per la Francia.