Lazio in trasferta a Marsiglia: i dettagli di un viaggio a rischio

ROMA - Lazio in missione Europa League sotto copertura a Marsiglia. Troppi rischi per la squadra, non si prevede una bella accoglienza da parte dei tifosi francesi. Sarri con i suoi partiranno nel pomeriggio con un volo charter da Roma. Poi, una volta atterrati in Francia, si muoveranno con un mezzo affittato e anonimo. Niente pullman societario con l’aquila stilizzata a fare da livrea. L’ultima volta, nei pressi nel Velodrome, il 25 ottobre del 2018, il bus societario era stato danneggiato da una fitta sassaiola. Inzaghi e tutta la squadra vissero attimi di paura. I marsigliesi si erano appostati lungo Avenue du Prado, il vialone che conduce dal mare sino allo stadio.