Marsiglia-Lazio, i convocati di Sarri

MARSIGLIA - Nel primo pomeriggio, Maurizio Sarri, ha diramato la lista dei convocati per la sfida al Marsiglia di questa sera al Velodrome. Fischio d'inizio alle ore 21. Ok Ciro Immobile, che entra nell'elenco dei giocatori disponibili. Da capire se potrà trovare spazio dall'inizio o a partita in corso. Soffre di un fastidio al ginocchio. Ecco l'elenco completo.