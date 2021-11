Lazio, Luiz Felipe: "Vinciamo per i nostri tifosi"

MARSIGLIA - Il Velodrome teatro della grande sfida tra Marsiglia e Lazio. In palio ci sono punti pesanti per continuare il cammino in Europa League. Nel pre partita, ai microfoni di Lazio Style Channel, Luiz Felipe ha commentato: "Sappiamo che la classifica è corta, per questo servirà una grande prestazione contro una squadra forte. Abbiamo lavorato bene, dobbiamo fare la nostra partita, così possiamo tornare a casa con una vittoria. Lo stadio pieno? Ci dispiace non avere i nostri tifosi qui, daremo tutto anche per loro". Trasferta vietata ai laziali, ma il Velodrome sarà infuocato con i tifosi marsigliesi pronti a spingere i ragazzi di Sampaoli alla vittoria.