Lazio, Lazzari ko contro il Marsiglia: problema al polpaccio

MARSIGLIA - Manuel Lazzari alza bandiera bianca al minuto 23 del match contro il Marsiglia. Il terzino della Lazio si è fermato per un problema al polpaccio sinistro. Soccorso dallo staff sanitario biancoceleste in campo, dopo pochi secondi la richiesta del cambio. In campo Marusic. Nei prossimi giorni, con i controlli medici, si capirà di più sul suo infortunio. Un problema in più per Sarri, che già domenica contro la Salernitana dovrà fare a meno di lui. A disposizione, sulla fasce, solo Hysaj e Marusic.