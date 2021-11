Lazio, Sarri: "Visti altri passi avanti. Siamo in crescita"

MARSIGLIA - Pareggia la Lazio contro il Marsiglia dopo una bella prestazione. Il gol di Payet sigla il 2-2 finale, un vero peccato dopo aver ribaltato il match con le reti di Felipe Anderson e Ciro Immobile. Ai microfoni di Sky Sport, Maurizio Sarri ha commentato la sfida del Velodrome: "Abbiamo fatto una partita difficile, il Marsiglia quest’anno è forte, ci ha messo in difficoltà. L’abbiamo pareggiata quando avevamo la partita in mano. Il pareggio ci sta, dispiace per non aver vinto. Vedendo la classifica cambia poco: bisogna vincere le ultime due sfide. Nel primo tempo siamo andati ad una via di mezzo tra pressione e non pressione. Si fanno danni così e spesso siamo rimasti a metà strada. Nel secondo tempo, alzandoci, abbiamo fatto meglio. La squadra sta crescendo, questa è una tappa favorevole. Pareggiare qui, contro una squadra forte, è un buon risultato. Nel finale ci abbassiamo e siamo vulnerabili. Prossimo passo? Serve più coraggio nel palleggio quando gli avversari mettono pressione".