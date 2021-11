Pedro: "Lazio, dobbiamo andare avanti nel girone. Serve tranquillità"

MARSIGLIA - Corre per due, regala giocate di qualità e non molla mai. Pedro è un elemento imprescindibile per questa Lazio. Dopo il 2-2 contro il Marsiglia. lo spagnolo ha commentato il punto preso al Velodrome ai microfoni di Lazio Style Channel: "In genarale abbiamo giocato una buona gara. É sempre difficile giocare qui, il Marsiglia è un’ottima squadra. Dobbiamo vincere queste due gare che mancano per arrivare bene alla fine e alla qualificazione. Sappiamo di dover fare un’altra gara difficile contro la Lokomotiv Mosca perché in Europa tutte le squadre sono forti e fuori casa è difficile vincere. Dobbiamo ottenere questi tre punti e andare avanti nel girone. Alla fine serve stare tranquilli perché mancano ancora due gare. Abbiamo gestito bene la gara, nel finale loro hanno fatto questo gol ed è un peccato per noi”.