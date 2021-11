Europa League: il Galatasaray chiede il 3-0 a tavolino con la Lokomotiv

Clamorosa presa di posizione del Galatasaray, che chiede alla Uefa la vittoria a tavolino della gara contro la Lokomotiv Mosca. Il match, che si è disputato il 4 novembre scorso ad Istanbul e valevole per la quarta giornata della fase a gironi dell'Europa League, è terminato con il risultato di 1-1. Un pareggio che consente ai turchi di rimanere in testa al gruppo E, con tre lunghezze di vantaggio sulla Lazio. Ma il risultato potrebbe non essere omologato. La società turca si è accorta di un clamoroso errore dell'arbitro svizzero Sandro Scharer, che ha ammonito per due volte nel corso della partita Dmitri Zhivoglyadov, non mostrandogli però il cartellino rosso.