Europa League: doppio Milik, ma il Galatasaray condanna il Marsiglia

Primi verdetti dopo la 5ª giornata della fase a gironi dell'Europa League. Giochi fatti nel Gruppo E, quello della Lazio. Oltre ai biancocelesti, strappa il pass per il turno successivo anche il Galatasaray dell'ex Fiorentina e Milan Fatih Terim che supera l'Olympique Marsiglia 4-2 e costringe all'eliminazione gli ex "italiani" Pau Lopez, Lirola, Gerson, Milik e Under (l'ex Roma è rimasto in panchina).

Gruppo E: Marsiglia eliminato

Nel Gruppo della Lazio ci sono già le due squadre qualificate: oltre ai biancocelesti avanza anche il Galatasaray, che batte l'Olympique Marsiglia 4-2 e condanna i francesi all'eliminazione. I turchi prima colpiscono una traversa, poi passano con Cicaldau. Il numero 33 è protagonista anche nel raddoppio propiziando l'autorete di Caleta-Car. Al 35' il clima si surriscalda: lancio di oggetti in campo e partita sospesa per un paio di minuti. A metà secondo tempo Feghouli da due passi firma il tris, subito dopo Milik accorcia: si fa ipnotizzare da Muslare dal dischetto, ma poi ribadisce in rete. A chiudere i giochi ci pensa il neoentrato Babel. Nemmeno il tempo di esultare, però, che l'ex Napoli Milik segna ancora e firma il definitivo 4-2.

Gruppo F: tutto ancora aperto

Tutto ancora aperto nel Gruppo F, con Stella Rossa, Braga e Midtjylland che si giocano la qualificazione all'ultimo turno. Una perla di Ivanic regala la vittoria alla Stella Rossa di Dejan Stankovic contro il Ludogorets. Pirotecnico 3-2 nell'altra sfida del girone.

Gruppo G: Betis Siviglia e Bayer Leverkusen qualificate

Leverkusen e Betis si qualificano. Tra i tedeschi e il Celtic finisce 3-2 Apri Andrich per i padroni di casa. Il pari arriva dal dischetto, con Juranovich che "imita" Zidane: scavetto, bacio alla traversa e palla in rete. Il Celtic completa il sorpasso e mette la freccia con Jota. Poi ci pensano ancora Andrich e Diaby a firmare il 3-2 finale. Il Betis fa 2-0 contro il Ferencvaros

Gruppo H: West Ham primo

In un Allianz Stadion vuoto per via delle misure anti Covid varate in Austria, il West Ham blinda il primo posto e batte 2-0 il Rapid Vienna. Il club inglese passa con il colpo di testa di Yarmolenko. Prima di andare negli spogliatoi Noble raddoppia dal dischetto ed è notte fonda per gli austriaci. Finisci 1-1, invece, tra Dinamo Zagabria e Genk. Succede tutto nel primo tempo con Ugbo che risponde a Menalo.

