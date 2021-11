Immobile: "Pedro e Felipe Anderson fondamentali, felice per Zaccagni"

MOSCA (Russia) - "Pedro ci ha dato una grande vivacità. Felipe Anderson li ha fatti stancare nel primo tempo. Sono felice per Zaccagni, che, dopo qualche difficoltà, ora ci sta dando una mano". Al termine di Lokomotiv Mosca-Lazio, match di Europa League vinto 3-0 dalla formazione di Maurizio Sarri, Ciro Immobile commenta la doppietta ai microfoni della radio ufficiale biancoceleste: "Non è facile tirare due rigori uno dopo l’altro. Devo dire però che il secondo mi è riuscito meglio. Però il primo rigore è stato frutto di un’azione molto bella. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, ma loro erano molto aggressivi. Li abbiamo fatti correre tanto e quindi ci stava che nella ripresa crollassero. Serviva quel qualcosa in più e l’abbiamo fatto nel secondo tempo. A Marsiglia avevamo fatto molto bene e meritavamo di vincere. Qui a Mosca le altre hanno fatto fatica, ma noi abbiamo vinto. Questo dimostra quanto teniamo all’Europa League. Ora conta solo vincere con il Galatasaray per arrivare primi, ma intanto ci siamo presi la qualificazione. Il Napoli? Dobbiamo portarci dietro l’entusiasmo che ci dà questa vittoria. Dobbiamo fare il nostro gioco contro una delle squadre più in forma del campionato. Sarà difficile, ma ci giocheremo le nostre carte".