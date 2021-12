Lazio-Galatasaray: scelto l'arbitro del match

ROMA - Lazio-Galatasaray, sfida valida per la sesta giornata del Girone E di UEFA Europa League, in programma giovedì 9 dicembre 2021 alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico di Roma, sarà diretta dal signor Carlos del Cerro Grande (ESP). Gli assistenti saranno Juan Carlos Yuste (ESP) e Roberto Alonso Fernández (ESP). Quarto uomo: Cesar Soto Grado (ESP). Al Var tocca ad Alejandro Hernández (ESP). Avar: Benoît Millot (FRA). Sarà il primo precedente assoluto tra la Lazio ed il fischietto spagnolo del Cerro Grande, che ha arbitrato una volta l'Italia nello 0-0 esterno contro la Svizzera nel match valido per le Qualificazioni Mondiali dello scorso 5 settembre 2021.