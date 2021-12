Arbitri Europa League, Napoli-Leicester a Mateu Lahoz

Giovedì alle 18.45 il Napoli ospita il Leicester nella gara decisiva per la qualificazione al prossimo turno di Europa League. Dopo il 2-2 dell'andata in Inghilterra le due formazioni si affrontano nell'ultimo turno della competizione continentale che decreterà chi passerà avanti: le quattro squadre del Gruppo D sono infatti divise da due punti e tutto può ancora succedere. Al momento gli inglesi sono in testa, mentre Napoli e Spartak Mosca sono dietro di una lunghezza - chiude il Legia Varsavia che affronterà i russi in una gara anch'essa decisiva -. Per la sfida del Maradona è stato designato lo spagnolo Mateu Lahoz che sarà coadiuvato da Pau Cebrián Devis e Roberto del Palomar, mentre Luis Munuera sarà il quarto ufficiale di gara. In sala Var Juan Martinez Munuera e il francese Delajod Willy.