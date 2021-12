Lazio, Immobile ci prova: un test sarà decisivo

ROMA - È abituato a provarci sempre e comunque, Ciro Immobile. L'infortunio al ginocchio è meno grave del previsto, ieri si è allenato in maniera differenziata perché non si ancora arreso: vuole esserci contro il Galatasaray. Il match per la Lazio è importante e vale il primo posto del girone e dunque gli ottavi diretti.