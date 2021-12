Lazio, la probabile formazione anti-Galatasaray: dubbio Immobile

FORMELLO - Ciro Immobile ci prova, vuole andare in campo con il Galatasaray. Conferme positive sulle sue condizioni, il ginocchio fa meno male. Nel pomeriggio, durante la rifinitura, ha saltato solo la sgambata finale e la sessione dei tiri. Ha partecipato al torello e alle prove tattiche. Nelle prossime ore si saprà se verrà rischiato o meno. Con lui pronti Felipe Anderson e Zaccagni. Pedro in panchina, ma con il forfait di Immobile andrebbe in campo da falso nove. In porta dovrebbe essere confermato Strakosha, in difesa pronto Hysaj con Marusic dall’altra parte. In mezzo Luiz Felipe e Acerbi. Milinkovic sicuro del posto, non ci sarà in campionato perché squalificato.