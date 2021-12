Lazio, Milinkovic: "Pensiamo già alle prossime super sfide. E Sarri mi piace..."

ROMA - La Lazio non riesce a battere il Galatasaray e passare direttamente agli ottavi. Nel post partita dell'Olimpico, dopo lo 0-0 contro i turchi, Milinkovic-Savic ha commentato ai microfoni di Sky Sport: “Non è andata come speravamo. Ci abbiamo provato, fatto di tutto per arrivare primi. Il Galatasaray hanno fatto muro, il pallone non voleva entrare. Ora andiamo avanti da secondi e prepariamo il tutto bene. Abbiamo visto le squadre scese della Champions, proveremo a preparare bene la prossima sfida. Con Sarri è un calcio diverso, si gioca palla a terra. Le ultime partite non abbiamo fatto bene, ma si gioca di più con la palla e devo dire che così mi piace di più. Stasera avevamo un po’ di pressione addosso, ma volevamo fare risultato. Non è sembrato così, ma penso sia stata una buona partita”.