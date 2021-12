Acerbi: "Alla Lazio serve qualcosa dal mercato, ma siamo forti!"

ROMA - "Stasera dovevamo per forza vincere, loro hanno fatto poco e nulla. Ci è mancato l’1% per fare gol, ma il Galatasaray ha meritato di passare da prima. Giusto così". Francesco Acerbi analizza così lo 0-0 dell'Olimpico contro i turchi. Ai microfoni di Sky Sport ha continuato: "Ora ci tocca fare andata e ritorno con una squadra molto forte. Al sorteggio vorrei evitare il Barcellona, ma sono tutte sfide difficili, le squadre arrivano dalla Champions. Peccato, volevamo andare direttamente agli ottavi. Ci andiamo tranquilli, saremo migliori di ora e dunque pronti. Quando si pareggia 0-0 manca sempre qualcosa. Complessivamente la gara è stata buona, è mancata forse cattiveria. Fatto comunque quello che voleva Sarri".

Acerbi e i tanti impegni

“Quando giochi tanto, anche per il Covid, ti trovi partite ogni tre giorni. Fisicamente e mentalmente un po’ ti porta via. Non è un alibi, altrimenti sei scarso. Ma è un dato di fatto e qualcosa, giocando così spesso, ci serve. La squadra è forte, sul mercato decideranno gli altri".