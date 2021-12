Lazio, il calendario diventa fitto con l’Europa League

ROMA - La Lazio lunedì conoscerà la prossima avversaria dei playoff di Europa League. Niente primato del girone dopo lo 0-0 contro il Galatasaray, ora tocca sfidare le terze della Champions League. La squadra di Sarri, come le altre seconde classificate nei gironi, verrà considerata testa di serie. Partita di andata (giovedì 17 febbraio) in trasferta e ritorno (giovedì 24 febbraio) allo stadio Olimpico. La questione si fa seria perché il calendario torna fitto. L’andata capiterà tra la partita in casa contro il Bologna (13 febbraio) e la trasferta con l’Udinese (il 20). Il ritorno da giocare in casa, capita prima del big match con il Napoli all’Olimpico (27 febbraio). Si tornerà a giocare ogni tre o quattro giorni.