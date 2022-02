Porto-Lazio, Zaccagni: "Con Sarri miglioro ancora. Bello giocare in Europa"

OPORTO - Mattia Zaccagni si è preso la Lazio. Ci ha messo qualche mese, colpa di qualche infortunio di troppo. Poi è tornato al massimo seguendo pure i consigli di Maurizio Sarri. L'esterno biancoceleste, in conferenza stampa prima della sfida contro il Porto, ha detto la sua: "Mi riescono tante cose in questo momento e devo continuare a lavorare per mantenere questo rendimento. L’esultanza con l’arco? Nasce dal video messo dalla Lazio quando sono arrivato. In un gol ho fatto un’esultanza simile a Verona e così è nata la cosa. Sto cercando di migliorare, trovare continuità all’interno della gara. Immobile è fondamentale, ci mancherà tanto, ma chi gioca darà il 100%. Proveremo a fare la nostra partita con il nostro calcio”.

Zaccagni e la voglia d'Europa

“A livello personale è importantissimo giocare in questa competizione. Per me deve essere ancora più importante del campionato. Dobbiamo giocare tutte le partite con lo stesso carattere visto nelle ultime sfide. I black-out della Lazio? Ci sono già capitati. Bisogna lasciarseli alle spalle e andare avanti. Juric e Sarri sono due allenatori opposti. Il primo andava uomo contro uomo, Sarri chiede un lavoro diverso. Mi sto trovando bene e darò sempre tutto. L’amore dei tifosi? Un grande onore. Il mio percorso qui è partito lento per via degli infortuni. Mi sento bene, posso dare qualcosa e sono felice dell’affetto dei tifosi".