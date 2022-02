Porto-Lazio 2-1: Zaccagni non basta, doppietta di Toni Martinez

Il Porto rimonta la Lazio e conquista il successo nell'andata degli spareggi di Europa League . La squadra di Sergio Conceiçao , grande ex della sfida, vince per 2-1 grazie alla doppietta di Toni Martinez . Ai biancocelesti non basta il bellissimo gol di Mattia Zaccagni che, con uno straordinario colpo di tacco, al 23' aveva sbloccato la gara giocata al Do Dragão . Poi la rimonta dei portoghesi, firmata dai due gol dell'attaccante spagnolo (37', 49'). Non è stata una partita facile per la Lazio (peraltro priva Ciro Immobile ): dopo un bel primo tempo, chiuso sull'1-1, la squadra di Sarri ha dovuto fare i conti nella ripresa con la grande qualità dei protagonisti del Porto che, grazie soprattutto al possesso palla e al pressing, sono riusciti a mettere in difficoltà la difesa biancoceleste. Ora a Luis Alberto e compagni giovedì prossimo servirà il successo per centrare la qualificazione agli ottavi di finale anche se, in virtù della nuova regola Uefa sui gol in trasferta , la rete realizzata in Portogallo non avrà lo stesso valore di prima (con l'1-0 all'Olimpico la Lazio non si qualificherà ma andrà ai supplementari).

Il Porto parte subito forte e impone alla sfida ritmi altissimi: al 2' è Pepe ad avere una buona occasione ma il colpo di testa del centrale finisce sull'esterno della rete. La Lazio non sta a guardare e cerca di rispondere affidandosi al gioco sugli esterni ma il pressing dei portoghesi impedisce alla squadra di Sarri di ripartire con continuità. Al 23' però la Lazio passa in vantaggio e lo fa con uno schema brillante sugli sviluppi di un calcio d'angolo: Luis Alberto batte corto per Pedro che appoggia sullo spagnolo ex Liverpool il quale a sua volta di prima serve un assist perfetto per Zaccagni che di tacco supera Diogo Costa . Per l'esterno è il terzo gol in due partite (dopo la doppietta in campionato contro il Bologna ), il settimo in stagione: una continuità realizzativa che conferma il momento davvero straordinario che l'ex Verona sta vivendo in maglia biancoceleste. Al 28' però il Porto reagisce e con Pepê sfiora il pari ma il pallonetto dell'esterno brasiliano viene respinto a pochi metri dalla porta da Luiz Felipe . Passano solo 4' e la Lazio va vicina al raddoppio dopo un bel contropiede: il pallone buono è per Milinkovic che, dopo un bel dribbling in area, con il sinistro cerca il gol ma Diogo Costa respinge con i piedi. La Lazio sembra in controllo ma il Porto al 37' pareggia: Joao Mario ha un po' di spazio sulla destra, il cross al centro per Toni Martinez è preciso e con un colpo di testa molto forte lo spagnolo realizza l'1-1.

Sarri deve fare a meno di Immobile: in attacco c'è Felipe Anderson al suo posto. Accanto a lui titolari Pedro e Zaccagni . Novità in difesa: a sinistra gioca Radu dal 1' con Patric centrale. Completano il reparto Marusic (a destra) e Luiz Felipe. Per Conceiçao 4-3-3 con Fabio Vieira , Toni Martinez e Pepê in attacco.

Doppietta di Toni Martinez

In avvio di ripresa nessun cambio per Sarri mentre Conceiçao manda in campo Vitinha e Galeno al posto di Vieira e Grujic. Il Porto riparte subito all'attacco prendendo il controllo della manovra e al 49' trova il raddoppio: Joao Mario, ancora una volta, ha troppo spazio a destra, il cross al centro viene raccolto sempre da Toni Martinez che al volo firma la sua personale doppietta. E al 52' il Porto sfiora anche il tris: Toni Martinez, dopo un veloce contropiede, cerca il tiro di potenza sul primo palo dal limite dell'area ma Strakosha salva in corner con una grande parata. La Lazio rispetto al primo tempo fa fatica a ripartire, il Porto controlla bene in difesa chiudendo senza difficoltà tutti gli spazi. Al 68' la Lazio torna a farsi vedere in attacco: Felipe Anderson si invola sulla destra, prova il cross al centro per Milinkovic che di tacco cerca la soluzione vincente ma il pallone finisce sul fondo.

Occasioni per Zaccagni e Felipe Anderson

Sarri a questo cambia: esce Leiva ed entra Cataldi. Terza sostituizione invece per Conceiçao che inserisce Evanilson al posto di Toni Martinez. E proprio il brasiliano del Porto, appena entrato in campo, al 70' va vicino al tris ma il suo pallonetto termina di poco alto sopra la traversa. Al 72' Sarri cambia ancora: c'è Hysaj al posto di Radu. Al 78' Zaccagni viene ammonito per un intervento su Uribe: è un cartellino pesante perché l'esterno era diffidato e dovrà saltare il ritorno. La Lazio però non molla, è viva e all'81' con Zaccagni va a un passo dal pari ma il destro dell'esterno finisce di poco fuori. All'83' Sarri sceglie Basic, Raul Moro e Cabral (esordio in maglia biancoceleste) al posto di Luis Alberto, Zaccagni e Pedro. La Lazio nei minuti finali guadagna fiducia e consapevolezza, il Porto non riesce più a tenere i ritmi della fase centrale del match e con Felipe Anderson all'87' sfiora ancora il pari ma il tiro del brasiliano termina sull'esterno della rete. Conceiçao inserisce Bruno Costa e Eustaquio al posto di Joao Mario e Pepê. Il Porto nel recupero prova anche a cercare il terzo gol ma il risultato non cambia più. All'andata degli spareggi vince la squadra di Conceiçao. La qualificazione si deciderà all'Olimpico.