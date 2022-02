Lazio, Sarri: "Altro passo avanti. Ora testa solo all'Udinese"

OPORTO - Lazio in vantaggio con Zaccagni, poi la rimonta del Porto con Toni Martinez. I biancocelesti non escono ridimensionati dalla sfida del do Dragao, si giocheranno il passaggio del turno all'Olimpico nella gara di ritorno. Maurizio Sarri , ai microfoni di Sky Sport, ha commentato: "Abbiamo fatto una buona partita contro una squadra forte. Dispiace per il primo tempo finito in parità, c’era l’occasione di chiuderlo in vantaggio. L’unico difetto è stato l’approccio nel secondo tempo . Anche dopo abbiamo sbandato cinque minuti, poi alla fine c’è stato il rischio di pareggiarla. La partita è aperta, mettiamoci una pietra sopra e pensiamo subito all’Udinese”.

Sarri verso Udine

“Stasera ho avuto un’ottima risposta, c’è stata personalità. È un passo in avanti, tre o quattro mesi fa un match così ci avrebbe messo in difficoltà. Il ritorno? Prima di tutto va segnato un gol per tornare in pari, con il nuovo regolamento è così. Pensiamo a segnare senza rischiare, altrimenti diventa dura. Ma non ci interessa, testa solo a Udine. Il tridente leggero? Hanno fatto bene, ma con le loro caratteristiche non sono Immobile. Hanno creato presupposti per segnare di più. Per Immobile sentirò il dottore domani mattina e vedremo”.