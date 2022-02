Lazio-Porto, fischia l'arbitro Aytekin

ROMA - Lazio-Porto, sfida valida per il ritorno del turno play-off di Europa League, in programma giovedì 24 febbraio 2022 alle ore 18:45 allo Stadio Olimpico di Roma, sarà diretta dal signor Deniz Aytekin (GER). Con lui gli assistenti Christian Dietz (GER) e Dominik Schaal (GER). Quarto uomo Martin Petersen (GER). Al Var Bastian Dankert (GER), Avar Christian Dingert (GER).

I precedenti con l'arbitro Aytekin

Il direttore di gara tedesco ha già arbitrato la Lazio in due occasioni: la prima si tratta del match disputato in trasferta a Bucarest il 15 febbraio del 2018, giorno nel quale la formazione biancoceleste perse per 1-0 la gara d’andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro l’FCSB. La seconda risale invece a questa stagione, in occasione dello 0-0 interno contro l'OM dello scorso ottobre. Nessuna squadra italiana ha mai vinto con il tedesco alla direzione: negli otto precedenti (comprese anche le gare della Nazionale italiana) sono stati registrati sette pareggi.