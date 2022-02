Lazio-Porto, Olimpico pronto: il dato sui biglietti venduti

ROMA - Servirà una grande Lazio e un Olimpico caldo per provare a ribaltare la situazione contro il Porto. Si gioca giovedì alle 18.45 il ritorno dei playoff di Europa League e i ragazzi di Sarri ripartono dal 2-1 rimediato all’andata. Per quella che si preannuncia una grande notte europea sono stati staccati più di 15mila biglietti (dato aggiornato a ieri sera). Un numero destinato a salire. Altri duemila tagliandi sono stati concessi al Porto, che sta provvedendo personalmente anche alla vendita. La Lazio ha l’obbligo di provare a fare l’impresa e rimontare la squadra di Conceicao. Partita complicata, ma non impossibile. Con l’aiuto dei tifosi tutto si può fare. I laziali avevano risposto presenti anche a Oporto: ora in casa vogliono riempire l'Olimpico.