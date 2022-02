Napoli, Di Lorenzo: "Coraggio e aggressività per battere il Barcellona"

NAPOLI - Dopo il pareggio maturato a Barcellona nella gara d'andata (1-1), il Napoli si giocherà la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League allo stadio Diego Armando Maradona. Giovanni Di Lorenzo , costretto a lasciare il campo per infortunio contro a Cagliari, ha recuperato e sarà a disposizione di Spalletti: "Sto bene, ho subito un colpo importante, ma sono a disposizione e pronto per giocare. Difesa a tre o a quattro? Per me non cambia nulla. Siamo carichi, sappiamo che si tratta di una gara importante. Finalmente troveremo anche il nostro pubblico e siamo pronti. Ci siamo preparati bene. Non vediamo l'ora di giocare".

Di fronte un Barcellona che dal centrocampo in su ha tanti calciatori di qualità. "Sappiamo che sono forti, hanno giocatori importanti nell'uno contro uno e dobbiamo essere pronti ai duelli. Il calcio di oggi è fatto di duelli individuali, dobbiamo accettarli ed essere pronti a limitarli. Giocheremo per vincere e quindi dobbiamo essere propositivi, anche partendo da dietro. Nella gara d'andata abbiamo visto quanto sia difficile affrontare il loro possesso palla. Ti aggrediscono e ti costringono ad abbassarti. Dovremmo essere coraggiosi e aggressivi per limitarli e poi giocare con le nostre armi". Il pareggio dell'andata lascia la qualificazione in bilico, anche alla luce del nuovo regolamento sui gol in trasferta. "Sappiamo che c'è anche la possibilità di arrivare ai rigori, ma noi vorremmo chiuderla prima. Ci siamo allenati anche per questa ipotesi e se dovesse accadere, mi piacerebbe calciarne uno". L'obiettivo del Napoli è rifornire Osimhen: "Dovremo accompagnarlo di più come squadra, anche se all'andata abbiamo sofferto il loro palleggio ma dovremo essere più propositivi per vincere e passare. Dovremo dargli più palloni giocabili".