Napoli-Barcellona, i convocati di Xavi: out Depay, c'è Piquè

In vista della decisiva sfida di ritorno valida per gli spareggi di Europa League - fischio d'inizio domani giovedì 24 febbraio alle 21:00 al Maradona -, Xavi, tecnico dei blaugrana, ha convocato tutti i giocatori disponibili. In totale ne ha chiamati 21: rientra nella lista il difensore Gerard Piquè, che tornerà a far coppia con Araujo dopo aver saltato l'ultima di campionato per squalifica, mentre non recupera l'attaccante olandese Memphis Depay, che quindi proverà a rientrare per la sfida contro il Bilbao.