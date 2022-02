Diretta Napoli-Barcellona: formazioni ufficiali e dove vederla in tv

SEGUI NAPOLI-BARCELLONA LIVE SUL NOSTRO SITO

Napoli-Barcellona, dove vederla in tv e in streaming

Napoli-Barcellona, gara valida per il ritorno dei playoff di Europa League, è in programma alle ore 21 al Maradona di Napoli e sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Dazn e in chiaro su TV8. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now TV e sulla piattaforma Sky Go

Le formazioni ufficiali di Napoli-Barcellona

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Piqué, Araujo, Jordi Alba; Pedri, Busquets, F. De Jong; Traoré, Aubameyang, Ferran Torres. All. Xavi

ARBITRO: Karasev (Rus)

GUARDALINEE: Demeshklo, Lunev

IV UOMO: Levnikov

VAR: Van Boeke (Ola)

AVAR: Higler (Ola)