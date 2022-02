Atalanta, le possibili avversarie agli ottavi di Europa League

ROMA - L'Atalanta bissa il successo dell'andata e batte 3-0 l'Olympiacos ad Atene: la squadra di Gasperini, trascinata dalla doppietta di Malinovskyi e dal gol di Maehle si qualifica così agli ottavi di finale di Europa League e conoscerà domani alle 12 l'esito dell'urna di Nyon che decreterà l'avversario che i bergamaaschi affronterà nel prossimo turno: le otto squadre già qualificate per gli ottavi, e teste di serie nel prossimo sorteggio, sono la Stella Rossa di Dejan Stankovic, lo Spartak Mosca, (che ha vinto il girone del Napol), il West Ham, le tedesche Bayer Leverkusen e Eintracht Francoforte, le francesi Lione e Monaco e il Galatasaray, che aveva preceduto nel girone la Lazio. Le vincitrici dei playoff (compresa quindi l'Atalanta), che affronteranno una delle teste di serie sopre elencate, disputeranno la gara degli ottavi di finale in casa. Anche negli ottavi di finale non potranno esserci sfide fra squadre della stessa nazione.