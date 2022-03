Atalanta, Gasperini: "Non esiste un caso Muriel"

BERGAMO - "Per me non esiste nessun caso Muriel: è un ragazzo positivo, che vive dei momenti buoni e dei momenti meno buoni": alla vigilia della sfida di andata degli ottavi di Europa League contro il Bayer Leverkusen, Gian Piero Gasperini smorza ogni possibile polemica sulla situazione dell'attaccante. La preoccupazione principale dell'Atalanta, ora, è proseguire il cammino europeo sempre più irto di pericoli: "Il Bayer - ha sottolineato in conferenza stampa il tecnico nerazzurro - ha disputato la Champions, ma in Europa League mano a mano che si va avanti nei turni aumenta il blasone di tutte le avversarie. Domani cercheremo di capire quale sia il nostro valore. Il ko con la Roma? Non si può sempre spiegare tutto: la prestazione non è stata del tutto negativa, ma troppo spesso di giudica solo il risultato piuttosto che il modo in cui si è giocato. In ogni caso siamo pronti per affrontare al meglio il finale di stagione. Zapata non ci sarà: difficile che recuperi in tempi utili. Non dimentichiamo però che parliamo di un giocatore solo, non di una intera squadra. Nuova sessione di mercato? Sono dell'opinione si lavora a giugno e a gennaio su questo fronte". Per accedere ai quarti della competizione, l'Atalanta dovrà mettersi alle spalle il periodo di incertezze: "Dopo l’ultima sosta - spiega Gasperini - abbiamo giocato una serie di partite difficili, sul calendario hanno pesato anche i problemi di Covid e gli infortuni che abbiamo avuto: la mancanza di continuità ha una serie di cause, non una sola. Ora è iniziata una nuova fase della stagione in cui speriamo di fare meglio. La nuova proprietà? Non sono ancora venuti a Bergamo, non c’è stata l’occasione di parlarci. Per i tempi dell’operazione non dovete chiedere a me, ma alla società".